Гурманские будни

Avocado Queen умерла, да здравствует Queens

Мода не стоит на месте — это замечание касается и ресторанов. Антон Пинский и Аркадий Новиков держат нос по ветру, и если не открывают чего-то абсолютно нового, то делают ребрендинг существующему. Так, некогда очень популярный Avocado Queen на Патриках превратился в Queens с ближневосточной кухней от ресторатора и бренд-шефа Владимира Чистякова.

Претерпел изменения интерьер: ярко-зеленые стены поменяли цвет на ласкающие глаз светло-бежевые, появилась мебель из натурального дерева и кожи. Также открылась более просторная веранда на Малой Бронной, где помимо гастрономического опыта можно еще более пристально разглядывать прохожих, коих в этом году на Патриках стало в два раза больше.

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В меню по просьбе постоянных гостей оставили некоторые популярные позиции Avocado Queen. Что касается его основной части, то тут взят тотальный курс на Восток. Есть даже открытый огонь, на котором готовится часть блюд. Меню — микс греческой, ливанской, израильской, турецкой и немного средиземноморской кухни, понятный и адаптированный под московские широты без излишней остроты.

Радует обилие свежей рыбы и мяса: в разделе Raw — рыба с восточным акцентом (например, севиче из лосося с томатной аджикой) и снова ставший популярным тартар из говядины, который подается с хумусом или мятой и соусом на основе граната наршараб.

Донер (шаурма) с курицей идет в румяной пите с обилием свежих трав, мятой и фиолетовым базиликом, если вам не хватит остроты — отдельно подадут томатный соус.

Левантийский салат из хрустящих овощей фаттуш, который еще называют «хлебным» за счет присутствия в нем питы, здесь с тонкой хрустящей хлебной крошкой. Сыр на основе йогурта лабне подается с балканской икрой айвар из овощей, жареные артишоки — на подушке из зелени (чуть островатого салата цицмат — это иранская версия рукколы), дополнительной свежести блюду придает соус песто на основе мяты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Avocado Queen. Паста с морепродуктами и хариссой Ресторан Queens. Донер с курицей Ресторан Avocado Queen. Кебаб куриный Ресторан Queens. Салат с черешней и персиком Ресторан Queens. Шашлык из гребешка и кальмара Ресторан Queens. Шашлык из говяжьей вырезки Ресторан Queens. Сыр имеретинский с вареньем из дыни Ресторан Queens. Конфеты халва-мята Ресторан Queens. Золотой лимон Следующая фотография 1 / 9 Ресторан Avocado Queen. Паста с морепродуктами и хариссой Ресторан Queens. Донер с курицей Ресторан Avocado Queen. Кебаб куриный Ресторан Queens. Салат с черешней и персиком Ресторан Queens. Шашлык из гребешка и кальмара Ресторан Queens. Шашлык из говяжьей вырезки Ресторан Queens. Сыр имеретинский с вареньем из дыни Ресторан Queens. Конфеты халва-мята Ресторан Queens. Золотой лимон

В горячих блюдах отдельное внимание уделено приготовленным на огне. Среди них — так называемый слоеный кебаб из говядины и баранины одновременно, шашлык из гребешка и кальмара с кускусом с овощами и отдельно мясо и рыба на огне.

Большая порция пасты с морепродуктами подается с лангустином и кальмарами, приправленная острым соусом харисса, но специй чуть-чуть, так что остроты почти не чувствуется.

На сладкое «золотой лимон»: мятный ганаш (сладкий крем), свежий мак и десерт в виде лимона с начинкой из лимонного крема в оболочке из молочного шоколада, покрытого съедобным золотом.

Малая Бронная улица, дом 20 Ежедневно, с 9:00 до 0:00

Лисички нашего городка

В пик сезона лисичек (а к грибам в наших широтах испытывают особый пиетет) рассказываем, где съесть самые вкусные блюда с их участием. Особые жирные кислоты в этих грибах вызывают более яркие ощущения от блюда. Возможно, в этом секрет их популярности.

В ресторане Focacceria можно встретить лисички в овощном салате с домашней страчателлой, которую здесь готовят под чутким присмотром бренд-шефа ресторанной группы Semifreddo Нино Грациано, фокаччу с твердым сыром скаморца и насыщенное ризотто с пармезаном и тем же сыром скаморца, а также аутентичное русское блюдо — поджаристый картофель с жареными лисичками и зеленью.

Малая Бронная улица, дом 26, строение 1 Ежедневно, с 10:00 до 23:00

В первом летнем меню скрытого от посторонних глаз Kislovsky Taste & Place, составленном шеф-поваром Ильей Карпаевым, лисички — в листьях салата с авокадо, маринованным луком, ростбифом и соусом на основе этих же грибов. Широкая паста тальятелле из региона Эмилья-Романья с соусом на курином бульоне, с лисичками и пармезаном, стейк из говядины с лисичками, перечным соусом на основе сливок и, пожалуй, самое насыщенное по вкусовым качествам блюдо — бефстроганов с рапанами и лисичками в сливочном соусе с картофельным пюре.

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Кисловский переулок, дом 1, строение 2 Ежедневно, с 7:30 до 0:00

Кэжуал-меню в стиле «комфорт фуд» ждет гостей двух бистро «Техникум» от White Rabbit Family: похлебка из лисичек, большая брускетта на белом хлебе с пармезаном (чем не аперитивная закуска под просекко), римская пицца прямоугольной формы и мясной бефстроганов.

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Большая Дмитровка улица, дом 7/5, строение 2 Никольская улица, дом 10 (время открытия указано в скобках) вс-чт, с 9:00 (10:00) до 0:00 пт-сб, с 9:00 (10:00) до 2:00

В Linbistro на Остоженке — чистота вкуса от шеф-повара Григория Чунихина: поджаренные лисички с греческим йогуртом.

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Ресторан Linbistro



Остоженка улица, дом 27/1 Ежедневно, с 9:00 до 23:00

Ольга Карпова