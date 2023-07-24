В Сысерти на открытии фестиваля «Лето на заводе» выступит группа «Обе Две»

В Сысерти (Свердловская область) на открытии фестиваля «Лето на заводе» пройдет 10 музыкальных концертов и пять театральных выступлений. Хедлайнером мероприятия станет уральская группа «Обе Две», которая выступит 29 июля на территории бывшего завода Турчаниновых-Соломирских. В этот же день запланировано выступление коллективов Blues Bastards и «Внимание, Брусника!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Мероприятия в рамках четвертого фестиваля «Лето на заводе» будут проходить каждые выходные с 29 июля по 27 августа. Ожидаются выступления «Коляда-театра», оркестра филармонии Челябинска, уличного театра из Севастополя «Маяк». Также на фестиваль приедут комики из московского Stand Up Club №1.

Темой фестиваля стали четыре элемента: камень, воздух, огонь и вода. Каждые выходные в этом году будут посвящены одному из этих элементов. Вход на Завод бесплатный, однако часть мероприятий платная.

Сысертский железоделательный завод был построен в 1732 году по приказу горного начальника Уральских заводов Вильгельма де Геннина. Позже его владельцем стал семья Турчаниновых-Соломирских. Здание завода является памятником архитектуры федерального значения.

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