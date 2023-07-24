Курский губернатор призвал жителей сообщать о рекламе наркотиков

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона сообщать в специальный бот о рекламе наркотиков на стенах зданий и ограждениях. Господин Старовойт написал в своем telegram-канале, что «все чаще» видит в соцсетях сообщения об этом.

«С этой проблемой постоянно ведут борьбу как правоохранительные органы, так и городские коммунальные службы. Одна из главных задач — обеспечить максимально оперативное устранение всех без исключения объявлений»,— написал господин Старовойт.

Он попросил сообщать о рекламе «незаконных веществ» в telegram-бот «Стопнаркотики46», созданный местным «центром управления региона» и мэрией Курска. «Оперативные службы незамедлительно примут полученные сведения в работу. Анонимность гарантируем»,— заверил губернатор.

Сергей Калашников

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