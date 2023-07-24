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35% жителей Воронежской области хотели быть работать на госслужбе — опрос

Построить карьеру на государственной службе хотели бы 35% воронежцев. При этом еще 49% жителей региона не видят себя в роли чиновников ни при каких обстоятельствах. К такому выводу в исследовании пришли аналитики рекрутинговой компании SuperJob, сообщает DeFacto.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование было проведено с 14 по 18 июля в форме опроса. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 322 населенных пунктов России. Всем им был задан один вопрос: «Вы бы хотели стать чиновником/госслужащим?». Респонденты могли выбрать один из трех вариантов ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».

Исследование показало, что мужчины в Воронеже отвечали положительно чаще женщин: 37% против 30%. Также специалисты выяснили, что с возрастом желание занять должность на госслужбе растет: среди молодежи до 24 лет «Да» сказали 28% участников опроса, среди воронежцев старше 45 лет — 34%.

Также на отношение к работе на госслужбе влияет уровень дохода. Чем он выше, тем чаще житель региона рассматривал возможность трудиться на посту чиновника. Среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц положительно ответили 36%, от 80 тыс. руб. — 45%.

Алина Морозова

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