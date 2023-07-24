В 2023 году спрос на новостройки в Сочи вырос на 42%

В первом полугодии 2023 года в Сочи заключили на 42% больше сделок на первичном рынке жилья, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили «Известиям» аналитики федерального девелопера «Неометрия».

По словам экспертов, чаще всего покупателями квартир в Сочи становились жители Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга. По количеству покупок Москва заняла первое место (16%), на второе место вышла Московская область (5,7%), на третье — Санкт-Петербург (3,4%).

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт пояснила, что около 50–70% недвижимости в Сочи покупают с инвестиционными целями, а также с целью переезда или сезонного отдыха.

Тат Гаспарян

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