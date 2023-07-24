Дорогу в Пулково сузят до конца июля в связи с саммитом Россия—Африка

Проезжую часть дороги в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и несколько прилегающих улиц сузят для проезда транспорта с 24 июля и до конца месяца в связи с предстоящим саммитом Россия—Африка, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

До полуночи 30 июля движение будет ограничено на участке Петербургского шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковском шоссе, по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы. Также будет полностью закрыт участок Стартовой улицы на отрезке от Быковской до Внуковской улиц.

Также на этот же срок запрещается остановка на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице.

Напомним, ранее «Ъ-СПб» писал, что на время проведения саммита Россия—Африка в Петербурге вводятся ограничения движения транспорта, в том числе общественного. В частности, в утренний и вечерний часы пик будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары. Губернатор Александр Беглов также порекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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