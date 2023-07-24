Под Горячим Ключом на трассе «Дон» сформировалась пробка

На подъезде к Горячему Ключу сформировалась большая пробка. По данным «Яндекс.Карты», затор на трассе М-4 «Дон» растянулся в районе улицы Революции от пересечения с улицей Промышленной и почти до улицы Заречье.

На выезде из Горячего Ключа пробок нет. Свободно проехать можно и в сторону Краснодара.

Начала расти пробка и на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. По данным на 9 часов, в очереди со стороны Тамани находится 650 автомобилей. Ожидание составляет более двух часов. Со стороны Керчи проезд на Крымский мосте ждут 220 машин. Ожидание составляет около часа.

Татьяна Ручкина

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