Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения охранника «Пятерочки» в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения охранника-инвалида в магазине «Пятерочка» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее из-за данного инцидента региональные следователи организовали проверку по ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным силовиков, в telegram-каналах появилось видео, на котором уроженец одной из стран Закавказья избил охранника, который сделал ему замечания. По данным медиа, у охранника есть инвалидность. Кроме того, в отделе полиции нападавший и его знакомый высказывали угрозы в адрес пострадавшего.

Поручение о возбуждении дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.

По данным портала Е1.ru, драка произошла 20 июля в «Пятерочке» на ул. Академика Сахарова, 29 в Академическом районе. Очевидцы заявляли, что охранник попросил мужчину заплатить за яблоко, от которого тот откусил. В ответ покупатель напал на него.

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