В Югре за полгода возбудили более 150 уголовных дел из-за коррупции

За шесть месяцев 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбудили 157 уголовных дел из-за коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. При этом материалы по 126 преступлениям уже переданы в суд. Обвиняемыми выступили 54 человека, поскольку большинство дел многоэпизодные.

Чаще всего в Югре возбуждают дела о коррупции из-за дачи и получении взяток, совершения мошеннических действий и коммерческого подкупа. Большинство таких преступлений силовики выявили в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

В рамках расследования уголовных дел следователям удалось выявить и арестовать имущество фигурантов на 305 млн руб.

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