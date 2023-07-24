Два пассажирских поезда задержали в Джанкое из-за ЧП в районе перегона

Пассажирские поезда №92 Москва — Севастополь и №316 Адлер — Симферополь остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«На участке временно приостановлено железнодорожное движение. О времени задержки мы сообщим дополнительно»,— отметили в компании.

Утром 24 июля на Крым была совершена попытка атаки почти двух десятков беспилотников. В связи с этим в целях безопасности приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

Татьяна Ручкина

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