В Свердловской области завершился прием документов от кандидатов на выборы

Избирательная комиссия Свердловской области завершила прием документов для выдвижения кандидатов на осенние выборы. В пресс-службе избиркома сообщили, что всего в регионе пройдут 11 избирательных кампаний, в рамках которых будут избраны 108 депутатов и две главы сельских поселений. Всего на выборы выдвинулось 494 кандидата от семи политических партий.

На выборы в Екатеринбургскую городскую думу по единому округу зарегистрировались 115 кандидатов от шести партий. По 25 одномандатным округам всего — 189, из них 44 самовыдвиженцы.

В довыборах депутата законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному округу № 13 планировали участвовать пять человек, однако статус зарегистрированного кандидата получили два человека. Напомним, место в заксобрании стало вакантно после того, как избранный депутат Виктор Шептий в сентябре прошлого года перешел в Совет федерации.

Выборы в Свердловской области пройдут 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Впервые в Свердловской области будет применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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