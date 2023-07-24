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Автобусный маршрут №28 в Ижевске перешел на оплату проезда через валидаторы

Еще один автобусный маршрут в Ижевске перешел на систему бесконтактной оплаты проезда через стационарные валидаторы. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, с 22 июля она заработала на автобусах №28. Оплату проезда наличными принимает водитель при входе в салон. Социальный проездной необходимо предъявлять контролеру по его требованию. При этом на бескондукторных маршрутах усилен контроль.

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

На данный момент бесконтактная оплата проезда через валидаторы действует на маршрутах № 2, 7, 8, 9, 11, 21, 26, 34, 41, 56, 73, 79. Всего в этом году планируется перевести на эту систему 18 городских автобусных маршрутов.

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