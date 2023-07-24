На Кубани до 18 августа проверят готовность образовательных организаций к новому учебному году

На Кубани начался прием образовательных организаций к новому учебному году. До 18 августа в крае проверят готовность 3,2 тыс. учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Комиссии уже приняли 123 учреждения в Анапе, Сочи, Кореновском, Северском и Тбилисском районах. В течение месяца комиссии осмотрят 1244 школы, 1472 детских сада, 424 учреждения дополнительного образования и 109 колледжей и техникумов. Они будут проверять санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение в организациях, а также материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом.

«В первую очередь специалисты проверяют, как соблюдаются меры безопасности. Это касается пожарной и антитеррористической защищенности. В этом году учреждениям выделили около 700 миллионов рублей на модернизацию систем видеонаблюдения и освещения, замену автоматической пожарной сигнализации»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В 2023 году на Кубани на подготовку учреждений образования к учебному году выделили 2,5 млрд руб. За счет них проводят капремонт и обновляют материально-техническую базу 640 образовательных организаций.

Татьяна Ручкина

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