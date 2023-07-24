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Власти Крыма будут отслеживать и жестко пресекать публикацию в соцсетях ударов по БПЛА

В Крыму начнут жестко отслеживать и пресекать факты публикаций в соцсетях фото и видео ударов по беспилотникам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Ваши фото и видео помогают врагу корректировать удары. Доверяем только официальным источникам»,— отметил Олег Крючков.

Утром на Крым была атака 11 беспилотников. Все их удалось сбить силами ПВО и подавить средствами РЭБ. Кроме того, БПЛА попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Татьяна Ручкина

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