Полиция: на петербургского шахматиста напал коллега

Петербургский шахматист получил множественные травмы после конфликта с коллегой, рассказали 24 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент случился 20 июля в шахматном клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского. Как завили в ведомстве, двое мужчин вместе выпивали спиртные напитки, у них завязался конфликт, в ходе которого были нанесены травмы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Коллега пострадавшего задержан как подозреваемый.

Как рассказывали в СМИ, в настоящий момент шахматист находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ранее он был госпитализирован с резаными ранами. Директор «Петровской ладьи» был задержан, позже его отпустили под подписку о невыезде.

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