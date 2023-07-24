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ФК «Сочи» переиграл «Балтику» в матче первого тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику». Матч закончился со счетом 2:0.

Сочинцы забили быстрый гол уже на шестой минуте после точного удара нападающего Мартина Крамарича. Обе команды имели еще ряд возможностей для взятия ворот, но «барсам» удалось снова забить в концовке матча. Отличился словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:0.

Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 30 июля на выезде с «Краснодаром».

Евгений Леонтьев

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