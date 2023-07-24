Екатеринбург обогнал Москву по высоте новостроек

В Екатеринбурге средняя максимальная высотность новых домов составляет 23,8 этажа. Это рекордный показатель среди всех городов России, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro и «Бест-Новострой». Так, столица Урала обгоняет Уфу и Москвы, в которых в среднем строят дома высотой 22,9 и 22,8 этажа соответственно.

«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитывается спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания»,— отметили эксперты.

Напомним, в июне в Екатеринбурге был побит прежний рекорд по числу нереализованных квартир в новостройках. К середине года число непроданных квартир на первичном рынке жилья превысило уровень в 50 тыс. квартир, что на 70% выше, чем было в июне прошлого года.

При этом стоимость квартир в новостройках в Свердловской области ниже, чем в среднем по России, однако темпы их роста выше. Так, новое жилье в среднем по России за последние 12 месяцев подорожало на 5,7%, а по Свердловской области — на 9,1%.

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