Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком в Майкопе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП в Майкопе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Об аварии рассказывали в эфире федерального телеканала. Водитель внедорожника не справился с управлением и сбил несколько человек. Среди них был девятилетний мальчик, который в результате ДТП скончался.

В СУ СК России по Адыгее организовали процессуальную проверку. Глава СКР поручил руководителю ведомства Александру Липало возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

По данным следствия, авария произошла около 14:30 22 июля в Майкопе на улице Спортивной между улицами Кубанской и Гагарина. Там столкнулись черный Mercedes Benz и серебристый Ford Focus. Следователи ищут свидетелей ДТП.

Татьяна Ручкина

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