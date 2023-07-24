На Ямале простятся с ветераном боевых действий, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 36-летний уроженец Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) Сергей Попов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Он был ветераном боевых действий и предпринимателем.

Прощание с Сергеем Поповым состоится в понедельник, 24 июля, в 12:00 в ритуальном зале Салехарда. Похороны пройдут в 13:00.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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