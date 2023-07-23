Главные новости за 23 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция в Туапсинском районе на минувшей неделе поймала 31 джипера-нелегала.

Жители Новороссийска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в сохранении якобы закрывающегося местными властями картодрома на Суджукской косе.

Прокуратура Майкопа взяла на контроль ход проверки аварии возле горпарка, в которой из-за вылетевшего с дороги внедорожника погиб мальчик и пострадали еще несколько человек, а следователи ищут свидетелей ДТП.

Врачи в Новороссийске вытащили из головы мужчины червя-паразита.

Число соискателей на строительном рынке Кубани за год сократилось почти вдвое, а число вакансий увеличилось на 54%.

В соревнованиях по трейлраннингу в Усть-Лабинском районе приняли участие 800 спортсменов.

На Кубани отметили десятилетие учреждения Ейской епархии.

ГУМЧС по Кубани объявило предупреждение о сильных дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до конца воскресенья и в понедельник.

Вечером в воскресенье на Крымском мосту вводилось кратковременное ограничение движения.

Работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 воскресенья до 05:00 понедельника.

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