«Яндекс Погода»: 24 июля в Черноземья будет облачно, до +25°

В понедельник, 24 июля, на территории Черноземья будет преимущественно облачная погода, а среднесуточная температура составит от +21°до +25°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В частности, теплее всего будет на территории Белгородской области, где, ожидается облачность и температура воздуха +25°. В Воронежской, Курской и Липецкой областях ожидается также облачная погода и температура +24°. На Тамбовщине воздух прогреется до +23°. Прохладнее всего в понедельник будет жителям Орловской области — здесь пройдет небольшой дождь, а отметка термометра поднимется лишь до +21°.

Владимир Зоркий