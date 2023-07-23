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В Курской области при обстреле со стороны Украины повреждены три дома и обесточен поселок в Глушковском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрелов со стороны Украины Глушковского района. По его словам, пострадавших граждан нет, но инфраструктура требует ремонта.

Так, в поселке Теткино зафиксировали 16 прилетов, в результате которых осколками повреждены крыши двух домов. А поселок Краснооктябрьский из-за повреждения линии электропередачи оказался обесточен, также было частично нарушено электроснабжение села Веселого. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению»,- пообещал глава региона.

Кроме того, при обстреле поселке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. Но в данный момент в нем никто не живет, уточнил губернатор.

С какой интенсивностью в последние дни обстреливается Белгородская область, смотрите в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий

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