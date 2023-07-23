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Под Переславлем в ДТП погибли два человека

Под Переславлем-Залесским два человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: ОГИБДД г.Переславля / «Вконтакте»

Фото: ОГИБДД г.Переславля / «Вконтакте»

Авария произошла 23 июля около 13:20 на 15 км дороги в обход Переславля. Как уточнили в УМВД, в ДТП попали автомобили Chevrolet и Toyota. В результате столкновения водитель, 39-летний мужчина, и пассажир, 34-летняя женщина, машины Chevrolet погибли. Водителю Toyota, 47-летней женщине, оказали медицинскую помощь.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова

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