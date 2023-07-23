В Ярославле водитель, отказавшийся перевозить пассажиров, отстранен от работы

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после появления информации об отказе водителя автобуса перевозить пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент транспорта Ярославской области Фото: департамент транспорта Ярославской области

В соцсетях появилось обращение к губернатору от местных жителей. По их словам, водитель автобуса, выполнявший маршрут №25 (обслуживает ООО «Первая пассажирская компания», после замечаний контролера о резком торможении и просьбы открывать переднюю дверь при остановке вышел с водительского места и отказывался продолжать движение. По этому факту прокуратура организовала проверку в отношении перевозчика.

«В рамках проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о перевозках пассажиров, а также соблюдению условий контрактов»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В региональном правительстве сообщили, что по факту отказа водителя перевозить пассажиров перевозчик и сам начал проверку. На время проверки водитель отстранен от работы.

«В отношении ООО "Первая пассажирская компания" применяются санкции по фактам нарушений условий контрактов»,— сообщили в правительстве со ссылкой на дептранс.

Ранее прокуратура Красноперекопского района уже возбуждала в отношении «Первой пассажирской компании» дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Сейчас дело рассматривается в суде.

Алла Чижова