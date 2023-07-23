На Крымском мосту вечером в воскресенье временно ограничивалось движение

Вечером в воскресенье на Крымском мосту вводилось кратковременное ограничение движения. Об стало известно из сообщений оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 18.38 канал сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Девять минут спустя, канал сообщил о восстановлении движения по мосту.

Проезд по Крымскому мосту временно перекрывался и в субботу. О причинах такого решения не сообщалось. «Ъ-Кубань» со ссылкой на очевидцев писал о вероятной воздушной тревоге. Официально эта информация не был подтверждена.

Михаил Волкодав

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