На Кубани отметили юбилей Ейской епархии

В Каневском районе отметили десятилетие учреждения Ейской епархии. Об этом сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Божественную литургию по этому случаю провели в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В торжественных мероприятиях приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, вице-губернатор и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, митрополиты РПЦ, викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы муниципалитетов, краевые депутаты и атаманы районных казачьих обществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В каноническую территорию Ейской епархии Кубанской митрополии РПУ входят 10 районов Кубани: Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Кущевский, Ленинградский, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Калининский и Тимашевский, где проживают свыше 760 тыс. человек. За десять лет в Ейской епархии построили 45 церквей, продолжают возводить 12 храмов.

Михаил Волкодав

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