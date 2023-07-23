Следователи в Майкопе ищут свидетелей ДТП возле горпарка, в котором погиб мальчик

Следователи в Майкопе просят откликнуться очевидцев аварии возле городского парка, в результате которой погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Кумпилов Фото: Мурат Кумпилов

ДТП попало на камеры видеонаблюдения, установленной в районе ресторана «Ридада», видео, на котором запечатлен момент трагедии, распространили местные Telegram-каналы. На нем видны люди, находившиеся в непосредственной близости от происшествия. Также наезду на ребенка предшествовало столкновение предполагаемого виновника ДТП с другим автомобилем, свидетелей этого эпизода следствие также просит откликнуться.

По предварительным данным следствия, около 14:30 в субботу в Майкопе на участке автодороги по улице Спортивной между улицами Кубанской и Гагарина столкнулись черный Mercedes Benz и серебристый Ford Focus.

После аварии внедорожник продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка в районе ресторана «Ридада» и наехал на девятилетнего ребенка, который от полученных повреждений скончался.

Михаил Волкодав

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