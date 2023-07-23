Следствие просит суд заключить под стражу обвиняемых в избиении двух росгвардейцев в Курской области

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области подало в Курчатовский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении двух мужчин, обвиняемых в применении насилия против сотрудников Росгвардии у ночного клуба Курчатова. В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что задержание Зангиева и Тайпакова признано законным и продлено до 72 часов для предоставления дополнительных доказательств. Заседание продолжат 25 июля.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июля Зангиев и Тайпаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подрались с сотрудниками Росгвардии, прибывшими по вызову к ночному клубу в Курчатове.

О задержании мужчин стало известно лишь спустя неделю — 22 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал их «организаторами нападения на росгвардейцев» и пообещал, что тех, кто отпустил участников драки, ждут суровые разбирательства. По информации собеседников «Ъ» в правоохранительных органах, задержанные являются гражданами Российской Федерации.

Сергей Толмачев

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