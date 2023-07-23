За год число вакансий в строительной отрасли Кубани увеличилось на 54%

Сейчас в Краснодарском крае на hh.ru открыто более семи с половиной тысяч вакансий для представителей сферы «Строительство и недвижимость». При этом в июне количество предложений в отрасли год к году увеличилось на 54%, а к маю 2023 года — на 12%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В топ-50 самых дефицитных специалистов на Кубани входят маляр, штукатур, разнорабочий, сварщик, слесарь, сантехник, электромонтажник, инженер-сметчик, геодезист, монтажник, прораб, мастер СМР. «Надо отметить, что стремительно растет и спрос на профессионалов диджитал-профессий в девелопменте: компании ищут веб-аналитиков, разработчиков, инженеров по данным, менеджеров IT-продукта, специалистов по креативу и рекламе в интернете»,— рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в сфере «Строительство, недвижимость» в Краснодарском крае — 50–120 тыс. руб.

Маляр/штукатур может рассчитывать на 46–81 тыс. руб., инженер-конструктор/инженер-проектировщик — на 57–106 тыс. руб., разнорабочий — 37–57 тыс. руб., электромонтажник — 55–90 тыс. руб., слесарь/сантехник: 48–85 тыс. руб. В «вахтовых» вакансиях зарплаты начинаются от 100 тыс. руб. В среднем кубанские соискатели могут рассчитывать на 103–172 тыс. руб.

По данным аналитиков hh, спрос на персонал продолжает расти, многие работодатели не только не замедляют темпы подбора, но и планируют увеличивать штат. Согласно недавнему опросу российских компаний, около 60% сообщили, что планируют увеличить численность персонала до конца 2023 года. А в отрасли «Строительство, недвижимость» об этом заявили 67% работодателей. «Каждая вторая компания, принявшая участие в опросе, будет увеличивать количество производственных и линейных сотрудников, нанимать которых стало еще сложнее и дольше (время поиска необходимых работников у бизнеса выросло в 2,5 раза — с одного месяца до 2,5–3 месяцев). Также более половины опрошенных работодателей планируют повышать зарплату до конца года»,— сообщила Екатерина Никифорова.

Расширяют штат и в «Метрикс Development» в Краснодаре. Руководитель отдела продаж Александр Сторчак рассказал, что в связи с ростом количества проектов в компании возросла и необходимость в специалистах. «Проблем в найме нет — это вопрос внимания, фокуса и компетенций тех, кто возглавляет подбор. Сотрудников несложно находить, откликов достаточно»,— утверждает господин Сторчак.

Маргарита Синкевич

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