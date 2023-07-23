В трейл-забеге в Усть-Лабинске приняли участие 800 спортсменов

В соревнованиях по трейлраннингу в Усть-Лабинском районе приняли участие 800 спортсменов. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко сообщил, что массовый забег по пересеченной местности (трейлраннинг) в Усть-Лабинске станет традиционным.

Соревнования включают в себя элементы кросса и горного бега. Основное отличие заключается в ландшафте — для трейлраннинга обычно выбирают холмы или горы, пустыни и лесную местность. В населенных пунктах участники бегут по тротуарам, набережным, паркам. В рамках забега в Усть-Лабинском районе участники бежали две дистанции: 10 км и 1794 м.

Соревнованиям дано название «Суворов Трейл», оно происходит от Усть-Лабинской крепости, которая была основана по приказу Александра Суворова на правом берегу реки Кубань и дала начало основанию города в 1794 году.

Михаил Волкодав

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