Двое погибли в ДТП в Крыму на керченской трассе

Двое человек погибли при лобовом столкновении на керченской трассе в Крыму. Об этом сообщает МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МВД по Крыму Фото: Telegram-канал МВД по Крыму

По предварительным данным, в ночь на воскресенье на автодороге «Керчь-Чистополье-Новоотрадное» 19-летний водитель на ВАЗ-211440, двигаясь со стороны село Белинское в направлении Керчи, выехал на «встречку», где столкнулся с движущимся навстречу ВАЗ-210990.

«В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ 211440” скончался на месте до приезда скорой помощи, 16-летний пассажир скончался в машине скорой помощи, 16-летняя пассажирка доставлена в больницу», - говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция организовала проверку.

Михаил Волкодав

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