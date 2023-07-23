Не менее 85 снарядов было выпущено по Белгородской области за 22 июля

За 22 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 85 снарядов (за 21 июля — около 100). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал, обошлось без разрушений.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 15 артиллерийских снарядов, с беспилотника сброшено две гранаты. Из артиллерии также обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка — зафиксировано три и десять попаданий соответственно.

В Валуйском городском округе по селу Вериговка ВСУ выпустили семь минометных снарядов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано шесть попаданий.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз ударили пятью минометными снарядами, по окраине села Дроновка — семью.

В Краснояружском районе в поселке Прилесье с беспилотника было сброшено два неустановленных взрывных устройства, по окраине села была выпущено два минометных снаряда. По окраине села Репяховка ударили четырьмя минометными снарядами и неустановленным взрывным устройством с БЛПА, по территории между селами Репяховка и Графовка — пятью.

В Шебекинском городском округе в селе Середа ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства, по селу Новая Таволжанка выпустили шесть минометных снарядов, по хутору Марьино — восемь.

Ранее стало известно, что в Новой Таволжанке планируют снести 54 пострадавших от обстрелов дома.

Алина Морозова

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