Прокуратура Майкопа взяла на контроль проверку ДТП, в котором погиб мальчик

Прокуратура Майкопа взяла на контроль ход проверки аварии возле горпарка, в которой из-за вылетевшего с дороги внедорожника погиб мальчик и пострадали еще несколько человек. Об этом сообщает надзорное ведомство республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал прокуратуры Адыгеи Фото: Telegram-канал прокуратуры Адыгеи

Предварительно установлено, что около 15.00 в субботу 72-летний мужчина на внедорожнике недалеко от городского парка в Майкопе на улице Спортивная допустил тяжкое ДТП. В результате аварии погиб девятилетний мальчик, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в карете скорой помощи, и пострадали несколько детей и взрослых, в том числе находившихся в самом автомобиле, они получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Кумпилов Фото: Мурат Кумпилов

Все причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются..

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что он посетил в больнице пострадавших и взял на контроль ход их лечения.

Михаил Волкодав

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