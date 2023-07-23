Полиция в Туапсинском районе на минувшей неделе поймала 31 джиппера-нелегала

Полиция в Туапсинском районе Кубани на минувшей неделе составила 31 административный протокол на джипперов-нелегалов. Об этом сообщает местная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным властей муниципалитета, работа по борьбе с нелегальным джиппингом активизирована. Всего с начала мая правоохранители составили в отношении нарушителей 226 административный протокол.

Администрация муниципалитета и местный отдел ГИБДД предостерегают туристов от пользовании услугами таких перевозчиков.

Михаил Волкодав

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