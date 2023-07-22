Главные новости за 22 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Крыма заявил, что украинские вооруженные силы совершили попытку атаковать инфраструктурные объекты с помощью беспилотников в Красногвардейском районе.

Из-за нее произошла детонация на складе боеприпасов. Власти эвакуировали всех людей, проживающих в радиусе 5 км от него.

В Майкопе 9-летний ребенок погиб из-за вылетевшего на набережную внедорожника. По информации телеграм-каналов, за рулем мог находиться судья Анатолий Горголин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о создании Совета по улучшению качества жизни.

Неизвестный мужчина погиб, выпав с 18-го этажа в жилом комплексе «Большой» в Краснодаре.

В Краснодаре ищут неизвестного мужчину, который распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10.

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