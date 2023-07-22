«Яндекс Погода»: 23 июля в Черноземье будет дождливо, до +23°

В воскресенье, 23 июля, на всей территории Черноземья ожидается дождливая погода, а среднесуточная температура составит от +20° до +23°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет на территории Белгородской и Курской областей, где, несмотря на осадки, ожидается температура +23°. В Воронежской (ливни) и Орловской областях (дождь) прогнозируется до +22°. Прохладнее всего будет жителям Липецкой и Тамбовской областей — здесь также пройдут ливни, а отметка термометра поднимется лишь до +20° и +21°.

Владимир Зоркий