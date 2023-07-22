Белгородскую область 21 июля ВСУ атаковали с помощью кассетных боеприпасов, артиллерии, дронов и гранатометов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 21 июля. За сутки для атак было использованы около 100 единиц различных боеприпасов, в том числе кассетные. Никто из гражданских лиц не пострадал, однако разрушений избежать не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка были выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Это же село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и десять раз обстреляли из гранатомета. По селу Щетиновка выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка ВСУ выпустили один минометный снаряд. А в Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли окраины хутора Старый и села Тишанка. По ним зафиксировано шесть и 12 прилетов соответственно.

В Грайворонском городском округе по окраине села Смородино было выпущено три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз – четыре.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка – зафиксировано три прилета. При этом осколками снарядов оказались повреждены 12 частных домовладений (в них выбиты окна, посечены кровли, ограждения и хозпостройки) и три автомобиля. По селу Вязовое было выпущено семь артиллерийских снарядов, из них четыре пришлись на окраину. В результате повреждены один автомобиль и ограждение в частном домовладении. Также из артиллерии обстреляли окраину села Графовка – зафиксировано десять прилетов, которые вызвали перебои с электроснабжением.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка со стороны Украины выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром – два минометных снаряда, по поселку Ленинский - пять артиллерийских снарядов.

Владимир Зоркий