Телефонные мошенники в Липецкой области могут представляться сотрудниками СКР

Управление СКР по Липецкой области обратило внимание жителей региона на случаи телефонного мошенничества «со стороны лиц, которые представляются сотрудниками следственного управления». Они требуют предоставить информацию о данных банковских карт, осуществить операции по снятию или переводу денег, сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что с помощью специального программного обеспечения злоумышленники могут совершать звонки, которые определяются как «входящий вызов со стационарных номеров следственного управления по Липецкой области». Ведомство заявляет, что звонки от имени его должностных лиц с подобными просьбами - действия мошенников: «Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам, предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными».

Те же сотрудники СКР, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан «в порядке, установленном законодательством», напомнили в ведомстве. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов.

В мае полиция в Воронежской области заявила, что в регионе был установлен «антирекорд» в сфере банковского мошенничества. За одни сутки было зарегистрировано сразу 19 сообщений о хищении денег со счетов жителя «путем обмана или злоупотребления доверием». Общий ущерб за день составил порядка 20 млн руб.

Владимир Зоркий