Глава парламента Крыма назвал блефом угрозы Украины устроить морскую блокаду полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что угрозы Украины организовать морскую блокаду полуострова — блеф. При этом он выразил мнение, что Киев способен «нанести террористический удар по прибрежным объектам».

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«Киевский режим — ну что он может реально перекрыть?... У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф»,— сказал «РИА Новости» господин Константинов.

Минобороны РФ сообщало, что с 20 июля все суда, в том числе танкеры, заходящие в украинские порты акватории Черного моря, будут считаться перевозчиками военных грузов. Такое же заявление в отношении российских черноморских портов после выпустило Минобороны Украины. Кремль обещал, что РФ разработает рекомендации по снижению опасности для кораблей в Черном море.

Лаура Кеффер