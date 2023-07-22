На Кубани в 2023 году заложили 1300 гектаров новых виноградников

В Краснодарском крае в 2023 году заложено уже 1300 гектаров новых виноградников. Об этом сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, отечественными сортами винограда засажены 791 га или 61% от общего количества саженцев. Еще 507 га – импортные сорта (39%). В общей сложности с 2021 года число выращиваемых в питомниках саженцев увеличилось на Кубани с 2,6 до 4,2 млн штук — именно столько их планируется произвести в 2023 году, отметил председатель краевого парламента.

«Дальнейшее сокращение объемов иностранного посадочного материала - это существенный вклад в реализацию политики импортозамещения», — отметил господин Бурлачко.

Он подчеркнул, что на развитие виноградорства в Краснодарском крае не смогли повлиять даже западные санкции – отрасль продолжает двигаться вперед. «В 2020 году площадь плантаций в крае составляла немногим более 25 тыс. га. В этом году планируем посадить лозу на площади уже в 30 тыс. га. Господдержка за последние годы выросла с 732 млн до 1,2 млрд руб.», — добавил спикер ЗСК.

Также, отметил он, высокие результаты показывает урожайность винограда на Кубани: если в 2020 году этот показатель составлял 96,5 ц/га, то в этом году она ожидается на уровне 125 ц/га.

«Достаточное количество собственных саженцев винограда позволит нам не только закрыть потребности наших отраслевиков в высококачественном посадочном материале, но и избавиться от импортной зависимости, которая пока имеет место быть», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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