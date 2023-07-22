Два человека погибли в результате взрыва у военной базы в Колумбии

На военном блокпосту рядом с базой Наранхитос в колумбийском муниципалитете Таме взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате пострадали шесть солдат, еще два человека погибли, сообщает местный журнал Semana.

Губернатор региона Араука Уильинтон Родригес написал в Twitter, что власти «отвергают любые акты насилия, происходящие на их территории». Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что несколько солдат получили ранения, но не привел подробностей. Он попросил министерство обороны разобраться в причинах ЧП. Кто может быть причастен ко взрыву, пока неизвестно.

Лаура Кеффер