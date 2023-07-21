Главные новости за 21 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Славянском районе при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Суд отказал застройщику ООО «РКС-Краснодар», который пытается взыскать с мэрии Краснодара убытки в размере 496 млн руб., возникшие в связи со срывом строительства жилого комплекса у озера Старая Кубань.

В Туапсинском районе завершились основные работы по ликвидации последствий ЧС, вызванной наводнением и обильными ливнями 12 и 15 июля.

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях обыграл московское «Динамо» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона 2023/2024. Встреча закончилась со счетом 3:1.

В Лазаревском районе Сочи в служебной машине нашли мертвого сотрудника ППС. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Что именно произошло — пока неизвестно.

Также в Сочи спасатели эвакуировали из моря тело мужчины, которого искали несколько дней. Он пропал 17 июля на одном из пляжей Лоо.

Кроме того, в Сочи турист с игрушечным пистолетом устроил дорожный конфликт на ул. Вишневой.

Защитник бразильского клуба «Палмейрас» Луан Гарсия получил приглашение в ФК «Краснодар». По данным бразильских СМИ, игрок заинтересовался предложением.

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