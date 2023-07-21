К ночи пробки с обеих сторон Крымского моста ликвидировали

К 21 часу 21 июля затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Еще в 17 часов со стороны Керчи в очереди стояли 800 машин. За два часа их количество сократилось до 300, а еще через час — до 120.

Со стороны Краснодарского края пробки наблюдались утром. В 9 часов очередь составляла 250 машин. Однако к 15 часам пробки удалось ликвидировать.

Татьяна Ручкина

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