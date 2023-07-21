«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях обыграл московское «Динамо» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона 2023/2024. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Первый гол в ворота хозяев на 27-й минуте забил Джон Кордоба. Еще спустя восемь минут Александр Черников увеличил преимущество гостей. Третий мяч на 53-й минуте забросил португальский полузащитник краснодарцев Жоау Баши. Единственный ответный мяч на 61-й минуте смог забить нападающий «Динамо» Федор Смолов.

Следующую игру «быки» проведут на своем поле, встретившись 27 июля в первом матче розыгрыша Кубка России против московского «Спартака».

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram