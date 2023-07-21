Материалы о ДТП с четырьмя погибшими в Славянском районе передадут из полиции в СКР

Следователи инициировали вопрос о передаче из органов МВД материалов об аварии в Славянском районе, в которой погибли два подростка 11 и 13 лет и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

ДТП произошло днем 21 июля в районе 101-го км автодороги «Славянск-на-Кубани — Темрюк». По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал через сплошную линию на встречную обочину. Там он наехал на ограждение и столкнулся с грузовиком, груженым песком.

В результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров погибли на месте. Еще одного несовершеннолетнего пассажира с травмами госпитализировали в медучреждение.

Татьяна Ручкина

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