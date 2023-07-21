В Сочи сотрудника ППС обнаружили мертвым в служебной машине

В Лазаревском районе Сочи в служебной машине нашли сотрудника патрульно-постовой службы без признаков жизни. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Тело 23-летнего полицейского нашли 21 июля. Машина была припаркована около автобусной остановки «Янтарь».

В ГУ МВД по Краснодарскому краю назначили проведение служебной проверки по факту произошедшего. В ходе нее установят причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что полицейский по месту жительства и службы характеризовался положительно, конфликтов с коллегами у него не было.

Татьяна Ручкина

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