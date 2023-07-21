Главные новости за 21 июля. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск

Сотрудники ФСБ задержали в пригороде Белгорода мужчину, который в это время вскрывал тайник со взрывчаткой и «средствами поражения».

Также в Белгородской области был задержан бывший вице-губернатор Константин Полежаев. СКР сообщил, что в рамках уголовного дела ему вменяют взятки на 17 млн руб.

Ленинский районный суд в Воронеже вынес оправдательный приговор по уголовному делу гендиректора и владельца занимающегося автобусными перевозками ООО «Экспресс» из Острогожска Сергея Логвина.

Курский центр подготовки операторов беспилотников увеличил площади. По данным губернатора Романа Старовойта, теперь здесь ежегодно планируют обучать более 700 специалистов.

К банкротству белгородского «Ровеньки-маслосырзавода» подключилась прокуратура. Она собирается «проверить законность» процедуры.

Выручка ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» за прошлый год сократилась более чем втрое — на 498,3 млн руб.

В Калаче Воронежской области выставлен на продажу комбинат хлебопродуктов «Калачеевский», бывший актив холдинга «Белстар-агро», выкупленный затем структурами бизнесмена Андрея Благова. Актив оценен в 500 млн руб.

Единый реестр застройщиков опубликовал рейтинг регионов по темпам строительства. По оценке реестра, первой в Черноземье по скорости строительства жилья оказалась Липецкая область.

В офисах курских компаний в 2023 году могло стать вдвое больше зараженных компьютеров, следует из оценки аналитиков «Лаборатории Касперского».