В Краснодаре на два дня изменят расписание шести трамваев

В Краснодаре из-за реконструкции трамвайного узла в районе КубГТУ вечером 22 и 23 июля изменят расписание шести трамваев. Изменения затронут время отправления последних рейсов от конечных остановок, предупредила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Трамвайный маршрут № 1 будет уезжать от ул. Декабристов в 21:36, а от ул. Индустриальной — в 20:55. Трамвай № 3 будет уходить от Западного депо в 21:01, от ул. Декабристов — в 21:50. После 21:20 трамваи от Западного депо будут ехать до ул. Дмитриевская Дамба и далее — по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно к Западному депо.

Маршрут № 5 будет уходить от ул. Бершанской в 20:13 и от ул. Метальникова — в 21:20. После 20:30 трамваи от Бершанской будут ехать по ул. Коммунаров до остановки «Ул. 40-летия Победы».

Трамвай № 20 будет отъезжать от Хладокомбината в 20:52, от ул. Декабристов — в 21:34. После 21:00 от Хладокомбината трамваи будут следовать до конечной остановки на Индустриальной. Маршрут № 21 отправится из Юбилейного микрорайона в 20:38, а от ул. Метальникова — в 21:35. После 21:00 из Юбилейного трамваи будут следовать до конечной остановки на Индустриальной.

Трамвайный маршрут № 22 будет отъезжать от ул. Димитрова в 20:27 и от ул. Метальникова — в 21:21. После 20:50 трамваи от Димитрова будут следовать по ул. Коммунаров до остановки «Ул. 40-летия Победы».

С 24 июня по 23 июля в Краснодаре также изменили схему движения несколько трамваев. Перекрытия улиц происходят в основном в выходные дни. Всего до сентября планируют заменить 1,4 км трамвайных путей и построить около 200 м новых.

Татьяна Ручкина

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