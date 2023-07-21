В 2022 году воронежский производитель мраморной говядины «Заречное» увеличил выручку до 7 млрд рублей

Воронежский производитель мраморной говядины ООО «Заречное» за год увеличил выручку с 6,1 до 7 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании за 2022 год. Убыток ООО сократился на 400 млн руб.: с 2 до 1,6 млрд руб.

Себестоимость продаж выросла с 5,66 до 5,73 млрд руб. 2021 год компания закончила с убытком от реализации продукции в 338,6 млн руб. 2022-й — с прибылью в 216,5 млн руб.

Дебиторскую задолженность ООО сократило на 400 млн руб.: с 1,6 до 1,2 млрд руб. Кредиторскую — увеличило с 855,6 млн руб. до 1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заречное» было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2010 году. Уставный капитал — 160,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы. Генеральный директор и бенефициар — Сергей Ниценко.

Весной этого года «Заречное» оказалось в эпицентре резонансной ситуации. Жители села Нелжа Рамонского района обвинили компанию в складировании навоза на поле рядом с жилыми домами, «зловонном запахе» и возможном загрязнении почвы и грунтовых вод. Тогда департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области организовал выездную проверку и подтвердил, что на участке, прилегающем к улице Мира, были «размещены побочные продукты животноводства». Информация была передана в Россельхознадзор и «другие уполномоченные органы».

Местные жители пожаловались на «отсутствие реакции» на выводы инстанций главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. Он изучил их обращение и поручил руководителю регионального управления СКР Кириллу Левиту «предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и о принятом решении».

Алина Морозова

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