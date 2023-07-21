«Яндекс Погода»: 22 июля в Черноземье будет облачно и дождливо, до +25°

В субботу, 22 июля на большей части территории Черноземья будет облачно, а в двух регионах пройдут дожди. Среднесуточная температура составит +23°…+25°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В частности, ливни завтра ожидаются на территории Белгородской области, синоптики ожидают в этом регионе температуры до +24°. Также дождливо будет в Курской области, где столбик термометра поднимется только до +23°.

Такая же температура прогнозируется в Орловской области. В Тамбовской будет чуть теплее — +24°. До +25°, по мнению синоптиков, воздух прогреется в Воронежской и Липецкой областях. Во всех этих четырех регионах завтра может быть облачно с прояснениями.

Сергей Калашников

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